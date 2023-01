Schwerer Unfall in Coburg: Eine 29-jährige Frau hat sich in Oberfranken am Dienstagabend (3. Januar 2023) mit ihrem Auto überschlagen und sich dabei schlimme Verletzungen zugezogen.

Als sie in einen Kreisverkehr fuhr, habe sie die Kontrolle über ihren Wagen verloren, wie die dpa berichtet. Anschließend prallte sie gegen einen Stein, wie ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen mitteilte. Es kam zum Überschlag und das Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen. Konkret handle es sich beider Unfallstelle um die Niorter Straße, wie das Polizeipräsidium Oberfranken meldet.

Schwerer Unfall in Coburg: Feuerwehrleute befreien Fahrerin

Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten die Frau befreien. Ihr gesundheitlicher Zustand sei zu diesem Zeitpunkt so schlecht gewesen, dass sie an der Unfallstelle wiederbelebt werden musste. Danach brachten sie die Rettungskräfte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Sie soll sich mittlerweile außer Lebensgefahr befinden.

Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Andere Verkehrsteilnehmer waren jedoch nicht daran beteiligt.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.