Coburgerin schildert brutalen Anruf

schildert "Heulen und Schluchzen" - so klang die Stimme

- so klang die Stimme Aufwühlendes Telefonat - "unglaubliches Herzrasen"

Als am Dienstag (18. April 2023) bei Uta L. in Coburg das Telefon klingelte, ahnte sie noch nicht, dass sie das bevorstehende Horrortelefonat wohl nicht so schnell vergessen wird. Ganz im Gegenteil: Der Anruf löste bei der 67-Jährigen Emotionen aus, die sie so nie erwartet hätte. L., die auf eigenen Wunsch anonym bleiben möchte, hat mit inFranken.de über ihr denkwürdiges Erlebnis gesprochen.

"Heulen und Schluchzen so täuschend echt": Coburgerin verfällt wegen Anruf in "Schockzustand"

Laut Schilderung der Coburgerin klingelte gegen 13.05 Uhr bei ihr das Telefon. Das Display kündigte demnach eine unbekannte Nummer an, L. nahm ab. Kaum, dass sie sich gemeldet hatte, ging es los: "Eine Stimme, die der meiner echten erwachsenen Tochter unwahrscheinlich ähnelte, hat in akzentfreiem Hochdeutsch gesprochen: 'Mama, ich bin’s. Deine Tochter.'" Zugleich habe ihre vermeintliche Tochter so hemmungslos und herzzerreißend geschluchzt, dass es die 67-Jährige schlagartig in einen Schockzustand versetzt habe.

"Das Heulen und Schluchzen meiner angeblichen Tochter war so täuschend echt, dass es mir von einem Augenblick auf den anderen das Adrenalin durch die Adern gehauen hat", beschreibt sie die Situation. "So etwas habe ich noch nie erlebt." Dann seien zwischen den Schluchzern einige Stichworte gefallen wie "Etwas Furchtbares ist passiert", "Da ist jemand gestorben", "Schuld" und "Gefängnis". In ihrem Schockzustand habe L. nicht anders gekonnt, als ihrer vermeintlichen Tochter Fragen zu stellen wie: "Wo bist du?" und "Was machst du denn?".

Daraufhin habe diese erwidert: "Warte mal, Mama. Ich gebe dir jemanden." Von hier an sei L. der Anruf immer komischer vorgekommen. "Ich fragte mich, warum spricht meine Tochter denn nicht selbst mit mir?" Zugleich sei sie gespannt und voller Aufregung gewesen. "Ich wollte mehr erfahren." Es habe sich eine Frau mittleren Alters gemeldet, die ebenfalls akzentfreies Deutsch gesprochen habe. "Sie hat sich kurz vorgestellt - mit einem Namen, den ich nicht genau verstanden habe. Sie behauptete, Oberkommissarin zu sein", erzählt die Coburgerin inFranken.de.

"Es ist der reinste Psychoterror": 67-Jährige berichtet von "unglaublichem Herzrasen"

"Obwohl ich schon die ganze Zeit über misstrauisch gewesen war, wurde mir in diesem Augenblick schlagartig klar, dass ich es mit Betrügern zu tun hatte", erinnert sich L. "Meine ganzen Emotionen haben sich in einem gigantischen Wutanfall entladen. Ich beschimpfte die Personen am anderen Ende der Leitung mit den Worten 'Betrügerbande, Kriminelle'."

Diese hätten daraufhin wortlos aufgelegt, ohne einen hohen Geldbetrag zu fordern, wie es häufig geschieht. Insgesamt habe das Telefonat nur eine einzige denkwürdige Minute gedauert. "Das Gespräch war zwar vorbei, doch ich hatte unglaubliches Herzrasen und habe zwei Stunden gebraucht, um mich wieder zu beruhigen", berichtet sie. "Und das, obwohl ich über die Masche dieser Betrüger eigentlich gut informiert bin." Dass ein solcher Anruf sie trotzdem so aus der Fassung bringen könne, hätte sie sich zuvor niemals vorstellen können, hält die 67-Jährige fest.

Im Nachhinein beschreibt sie den Schockanruf als den reinsten Psychoterror: "Man fühlt sich von einem Moment auf den anderen unwohl, bekommt Angst und entwickelt sogar Schuldgefühle." Die Betrüger gäben den Anrufern das Gefühl, als sei etwas Unwiderrufliches, sogar Tödliches passiert, das nur sie ändern könnten, indem sie eine hohe Ablösesumme bezahlen. "Bei einem solchen Horroranruf wird einem am Telefon systematisch ein richtiges Szenario geboten", berichtet L. "Es läuft kein Tonband am anderen Ende der Leitung, da sind richtige Menschen, die mit einem interagieren."

Tipps der Polizei: So sollte man bei einem Schockanruf reagieren

Die Polizei rät, bei einem derartigen Anruf sofort aufzulegen, wenn man sich unter Druck gesetzt fühle. Genauso sei es unbedingt zu vermeiden, Geld an unbekannte Personen zu übergeben.

Wenn unbekannte Personen anrufen, die sich nicht vorstellen, sei es wichtig, misstrauisch zu sein und herauszufinden, um wen es sich handele. Zugleich solle man am Telefon nicht über die eigenen "persönlichen und finanziellen Verhältnisse" sprechen.

Wichtig zu bedenken sei außerdem, dass die Polizei niemals Geld einfordere und die Notrufnummern 110, 112 oder 19222 auch nicht dazu nutze, um jemanden anzurufen. Weitere Tipps der Polizei Bayern zum Thema Schockanrufe findest du hier.