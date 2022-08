Bibi-Blocksberg-Musical kommt nach Coburg

"Alles wie verhext" : Mitreißende Inszenierung aus Köln

: Mitreißende Kongresshaus Rosengarten in Coburg als Veranstaltungsort

Am Dienstag (4. Oktober 2022) ist es so weit. Das Bibi-Blocksberg-Musical kommt nach Coburg. Die in Deutschland bekannte Kultfigur wird das Kongresshaus Rosengarten mit dem Musical "Alles wie verhext" verzaubern.

"Ein hexischer Spaß für die ganze Familie": Bibi Blocksberg verzaubert Coburg

Familien mit Kindern sind eingeladen für das "Alles wie verhext" Live-Musical aus Coburg. Das Musical sollte eigentlich am Dienstag (15. Februar 2022) stattfinden, der neue Termin ist am 4. Oktober 2022. Wie das "Cocomico Theater" aus Köln berichtet, begeisterten sie schon über 1,2 Millionen Bibi-Blocksberg-Fans mit über 1350 Aufführungen.

"Alles wie verhext" soll auch das Thema des Musicals sein. Bibi hat leider einen schlechten Tag erwischt, nichts möchte klappen von früh bis spät. Dabei steht heute Abend doch die große Walpurgisnacht an, bei der Bibi mit Mama Barbara Blocksberg und Oma Grete das große Walpurgisnacht-Feuer entfachen soll. Wird es der Familie Blocksberg gelingen, das Feuer zu entzünden? Was wird Walpurgia, die Vorsitzende des Hexenrates, sagen, wenn alles schiefläuft?

Wenn Fans die Antworten wissen wollen, ist das Musical am Dienstag (4. Oktober 2022) im Coburger Kongresshaus Rosengarten die richtige Adresse. Tickets für das Musical finden Familien und begeisterte Bibi Blocksberg Fans hier*. Das "Cocomico Theater" aus Köln lädt Gäste für das 110-minütige Musical ein, auch verkleidet zur Aufführung zu kommen. Große und kleine Hexen sind sehr erwünscht.

