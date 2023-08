Frohnlach: Scheune steht in Flammen - Großeinsatz der Feuerwehren

"Noch nicht ganz geklärt" : Frau gibt Hinweis - War es ein Stromausfall?

: Frau gibt - War es ein THW muss Mauer öffnen : Feuer greift auf Wohnhaus-Teil über - Haus nicht bewohnbar

: Feuer greift auf über - Haus "Alles dicht besiedelt": Brand drohte auf mehrere Häuser überzugreifen

Zu einem Brand mitten im Ebersdorfer Gemeindeteil Frohnlach (Landkreis Coburg) kam es am Dienstagabend (29. August 2023). Dabei geriet aus noch unklaren Gründen eine Scheune in Brand. Circa 170 Einsatzkräfte rückten an, auch weil das Feuer drohte, weiter auf ein Wohnhaus überzugreifen.

"20 bis 30 Zentimeter hochgewandert": Feuer in Frohnlach - Polizei ermittelt zur Brandursache

Gegen 21.30 Uhr wurden die Feuerwehren alarmiert. "Als wir ankamen, stand der Dachstuhl schon komplett in Vollbrand", erklärte Einsatzleiter der Feuerwehr Frohnlach, Hilmar Schaller, gegenüber inFranken.de. Die Gefährdungslage sei hoch gewesen, da es mitten in einer dicht besiedelten Ortschaft passierte. "Durch die enge Bauweise der Häuser war es wichtig, dass das Feuer dort nicht übergreifen konnte", erklärt er weiter. Doch in einem Wohnhaus, welches an die betroffene Scheune angebaut war, breitete sich das Feuer aus. Laut Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr Ebersdorf bei Coburg, Christian Gollan, sei das Haus vorübergehend nicht bewohnbar.

"Es ist ein Fachwerkhaus, der Anbau war mit ins Haus gebaut, dadurch konnte das Feuer circa 20 bis 30 Zentimeter hochwandern. Zum Löschen musste das THW eine Wand öffnen, da es unter dem Putz gebrannt hat" Der Fokus lag somit auf der Brandbekämpfung des Wohnhauses. "Wir konnten schließlich das Feuer löschen", so Schaller weiter. Doch die Brandgefahr war noch nicht vorbei. "Da die Häuser eng aneinander stehen, haben wir versucht, dass es in der Reihe nicht weiterbrennt", erklärt Schaller weiter. Ihm zufolge konnten die Einsatzkräfte "das Feuer auf ein Gebäude beschränken." Weitere Meldungen aus dem Landkreis Coburg erhältst du in unserem Lokalressort.

Bis in zum Mittwochmorgen gegen 8 Uhr (30. August 2023) waren noch Einsatzkräfte zur Nachtwache vor Ort, der Brand sei bereits gegen 2.30 Uhr gelöscht gewesen.

Die Polizei habe indes schon die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. "Eine Frau hatte sich gemeldet, dass es vorher einen Stromausfall gegeben hatte. Daraufhin folgte später der Brand im Nebengebäude. Aber ob es daran lag, muss die Polizei klären, für uns ist das noch unklar", so Schaller. Das Polizeipräsidium Oberfranken schätzt den Sachschaden auf "mindestens 80.000 Euro", wie es in einer Pressemitteilung bekannt gibt.

Das Tierheim Coburg weist auf eine dramatische Lage hin und bittet die Bevölkerung um Hilfe, die Situation sei "akut".