Dramatische Lage im Tierheim Coburg - wir "sind auf eure Hilfe angewiesen"

Am Mittwoch (23. August 2023) wandte sich das Tierheim Coburg mit einem Hilferuf in den sozialen Medien an Tierfreunde aus der Region. "Wir sind seit langer Zeit mal wieder auf eure Hilfe angewiesen", heißt es. Die Katzenfutter-Vorräte des Tierheims neigen sich demnach aktuell dem Ende zu. Grund dafür sei vor allem die enorm hohe Anzahl an Katzen und Kätzchen, die aktuell im Tierheim untergebracht seien, wie eine Sprecherin des Tierheims Coburg gegenüber inFranken.de erklärt. Auch andernorts ist die Lage ähnlich angespannt. Das Tierheim Nürnberg musste jetzt sogar wegen der aktuellen Situation die Reißleine ziehen.

Tierheim Coburg braucht dringend Futter-Spenden: "fast so akut wie beim letzten Aufnahme-Stopp"

"Wir haben momentan eine wahnsinnige Katzen- und Kitten-Schwemme", so die Sprecherin im Gespräch mit inFranken.de. Das liege vor allem daran, dass das Tierheim aktuell enorm viele trächtige Katzen bekomme, die dort dann ihre Jungen zur Welt bringen. "Wenn es blöd läuft, dann kann allein eine einzige Katze um die 40 Jungen im Jahr bekommen", sagt Zier.

Das Tierheim arbeite deshalb momentan "an der Auslastungsgrenze", wie sie erklärt. Lange Zeit habe man demnach nicht mehr explizit nach Futter-Spenden fragen müssen, doch jetzt sei die Situation "fast so akut wie beim letzten Aufnahme-Stopp".

Wegen der ungewöhnlich hohen Anzahl an Katzen werde momentan auch ausschließlich Nassfutter für Katzen benötigt. "Wer also den ein oder anderen Euro übrig hat, darf ihn gerne in Nassfutter investieren und uns anschließend bringen oder schicken lassen", heißt es vonseiten des Tierheims in der Zur Brandensteinsebene 20 in Coburg. Aber auch über finanzielle Spenden zum Kauf von Futter würde man sich demnach freuen. Gespendet werden könne demnach auch ganz einfach hier via Paypal. Weitere Nachrichten aus Coburg findet ihr hier.