Bei Kuchen hört der Spaß auf. Am Freitag (24. Februar 2023) kam es um 15.50 Uhr zu einer handfesten Auseinandersetzung in einem Seniorenzentrum in Bad Rodach, berichtet die Polizei. Dabei ging es um ein Küchenstück.

Beim Streit schlug der Angreifer, ein 74-jähriger Mann, seinem Kontrahenten, einem 70-jährigen Mann, ins Gesicht. Hierdurch erlitt dieser eine blutige Nase. Durch Pflegekräfte konnte der Streit geschlichtet und die Kontrahenten getrennt werden.

"Die Phrase 'Alter schützt vor Torheit nicht!' ist hier wohl vollumfänglich zutreffend", erklärt die Polizei. Eine Anzeige wegen Körperverletzung wird nun durch die Polizei Coburg bearbeitet und der Staatsanwaltschaft Coburg vorgelegt.