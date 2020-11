In den evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden rund um Neustadt hat sich in den vergangenen Wochen einiges getan. So bekam St. Georg mit Joachim Erbrich am 1. September einen neuen Pfarrer . Jetzt im November tritt Pfarrerin Nadine Schneider ihre Stelle in der Kirchengemeinde in Haarbrücken an. Im Gespräch verrät sie, warum ihr Neustadt nicht fremd ist und was es für sie bedeutet, dass der Start ihrer Tätigkeit als Seelsorgerin in Haarbrücken in den zweiten Corona-Lockdown fällt.