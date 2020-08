Wölfe in Franken: Das sollten Sie über die Raubtiere in freier Natur wissen

Wolfsvorkommen in Franken: Im Freistaat Bayern gibt es derzeit in fünf Regionen standorttreue Wölfe. Auch in Franken leben mehrere Tiere, wie das Bayerische Landesamt für Umwelt auf Nachfrage von inFranken.de mitteilt. Demnach ist im Veldensteiner Forst derzeit sogar ein ganzes Rudel zu Hause. In der bayerischen Rhön streift zudem ein einzelner Wolf umher.

Einzeltiere können laut Landesamt überall und jederzeit in Bayern vorkommen. Vor allem junge Rüden wandern auf der Suche nach einem eigenen Territorium weite Strecken von täglich bis zu 70 Kilometern oder mehr. Wann und wo sich ein Wolfspaar findet, lässt sich indes nicht vorhersagen. Eine Zusammenstellung aller Nachweise von Wolfsrudeln und Einzeltieren in Bayern gibt es hier.

Angriff auf Mensch und Tier - sind die Wölfe gefährlich?

Doch wie gefährlich sind Wölfe überhaupt für Mensch und Tier? Dem Landesamt für Umwelt zufolge sind aus den vergangenen Jahren in Franken lediglich vereinzelte Nutztierrisse bekannt. Bei den letzten beiden Nachweisen von Wolfsrissen in Franken handelte es sich im November 2018 um ein getötetes Schaf im Landkreis Rhön-Grabfeld sowie im April 2016 um ein Schaf im Nürnberger Land.

Einen Angriff auf Menschen indes hat es seit der Rückkehr der Wölfe in Deutschland im Jahr 1996 nicht mehr gegeben. Der Wolf sei von Natur aus vorsichtig und weiche dem Menschen eher aus, betont das Landesamt.

In Einzelfällen könnten junge Wölfe gleichwohl neugierig auf den Menschen reagieren. Dies stelle jedoch keine Gefahr dar. Das Landesamt für Umwelt beantwortet die wichtigsten Fragen zum Wolfsvorkommen in Deutschland auf seiner Internetseite.

Wölfe gelten als besonders streng geschützt

Aufgrund seiner Einstufung im Bundesnaturschutzgesetz ist der Wolf besonders und streng geschützt. Es gelten diverse Zugriffs-, Stör-, Besitz- und Vermarktungsverbote. Inwieweit sich der Wolf in Franken in Zukunft ausbreiten wird, lässt sich bis jetzt noch nicht abschätzen.

Auch in der Nähe des mittelfränkischen Bad Windsheim wurde im Juli 2020 ein Wolf gesichtet. Das Tier war in eine Fotofalle getappt. Einige Fragen sind aber noch offen.