Dabei spielt auch die Bevölkerung eine Rolle: Wer Hinweise auf den Wolf habe, solle sich per Mail an naturschutz@kreis-nea.de wenden oder das Landratsamt telefonisch unter der Rufnummer 09161/923220 kontaktieren.

Seit 2006 konnten in Bayern mehrfach einzelne Wölfe nachgewiesen werden. In der Regel sind dies einzelne durchwandernde Tiere, die ihre Elternrudel entweder aus den Alpen oder aus der zentraleuropäischen Tieflandpopulation verlassen haben. Darüber hinaus gibt es in Bayern in fünf Regionen standorttreue Wölfe - unter anderem im Veldensteiner Forst und in der fränkischen Rhön. Die aktuelle Sichtung ist jedoch die erste im Landkreis Neustadt-Aisch/Bad Windsheim.