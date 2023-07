Die diesjährigen Bayreuther Festspiele starteten: Trotz des regnerischen Wetters betraten am Dienstag (25. Juli 2023) viele prominente Gäste - unter anderem aus der Politik - den roten Teppich. Neben der ehemaligen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Ministerpräsident Markus Söder (CSU), waren auch die Bundesvorsitzende Ricarda Lang sowie Fraktionschefin im bayerischen Landtag, Katharina Schulze, und Kollege Tim Pargent mit von der Partie.

Die Grünen-Politiker*innen fuhren mit einem besonderen Auto zur Premiere des neuen "Parsifal" vor. Auf Anfrage von inFranken.de äußern sich Schulze und Pargent zu der Fahrzeugwahl bei den Richard-Wagner-Festspielen.

Auftakt der Bayreuther Festspiele: Ricarda Lang und Katharina Schulze fahren mit Kleinwagen vor

Während zahlreiche Politikerinnen und Politiker bei ihrer Ankunft am Grünen Hügel auf ihre großen Dienstwagen setzten, fuhren die drei in einem weißen Kleinwagen mit E-Antrieb vor. "Ricarda Lang und ich sind mit dem privaten E-Auto meines Landtagskollegen Tim Pargent zum Festspielhaus gefahren. Es war eine nette Fahrgemeinschaft, wir kennen uns gut", erklärt Schulze auf Nachfrage.

Bayreuther Festspiele: Ricarda Lang und Katharina Schulze fahren mit besonderem Auto vor

"Vielleicht sind wir ja Trendsetter und bei den Festspielen im nächsten Jahr kommen ein paar mehr elektrisch betriebene Dienstwägen oder in einer Fahrgemeinschaft", so die Fraktionsvorsitzende mit einem Augenzwinkern. Auch Pargents Frau fuhr im E-Auto mit: "Es bot sich an, das eigene Auto zu nutzen und, auch aus ökologischen Gesichtspunkten, gemeinsam zu fahren. Mein Wagen ist für fünf Personen ausreichend groß", berichtet der finanzpolitische Sprecher der Grünen Fraktion im Bayerischen Landtag auf Anfrage der Redaktion.

Auch Grünen-Politikerin Claudia Roth nahm am regnerischen Auftakt des Festivals teil: "Die Sonne geht auf", rief sie den Schaulustigen zu, als sie am Dienstag am Festspielhaus ankam. Sobald die Türen geschlossen waren und die Oper "Parsifal" begann, kam die Sonne tatsächlich wieder hervor. Welches Urgestein in diesem Jahr allerdings bei den Bayreuther Festspielen fehlt, erfährst du hier. Weitere Nachrichten aus Bayreuth kannst du in unserem Lokalressort nachlesen.

