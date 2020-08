Umfangreiche Straßensperrungen in Bayreuth: Stadt rechnet mit "erheblichen Verkehrsbehinderungen"

Stadt Bayreuth lässt zahlreiche Straßenzüge neu asphaltieren: Ab Dienstag (11. August 2020) werden in Bayreuth mehrere Straßen neu asphaltiert.

Autofahrer müssten sich im Zuge der Arbeiten auf umfangreiche Straßensperrungen einstellen, teilte die Stadt Bayreuth mit. Während der Bauarbeiten sei mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Folgende Straßenzüge sind betroffen:

Saaser Berg

Der Saaser Berg wird ab Dienstag, 11. August 2020, bis Dienstag, 18. August 2020, zwischen dem Südfriedhof und dem Ortsanfang Forkendorf wegen Fräs- und Asphaltierungsarbeiten vollständig gesperrt. Anliegerverkehr wird während der Vor- und Nacharbeiten je nach Baufortschritt zugelassen.

Die Zufahrt zum Südfriedhof ist frei. Es gibt eine beschilderte Umleitung. Sie führt in Fahrtrichtung Bayreuth ab der Pettendorfer Straße in Gesees über die Kreisstraße BT 11 nach Hummeltal und weiter über die Staatsstraße St 2163 nach Mistelbach und die St 2163 / B 22 nach Bayreuth. In Fahrtrichtung Gesees erfolgt die Umleitung umgekehrt über Justus-Liebig-Straße, Spitzwegstraße, Bamberger Straße, B 22, St 2163 und BT 11.

Nürnberger Straße

Die Nürnberger Straße wird ab Dienstag, 11. August 2020, bis Freitag, 21. August 2020, zwischen der Abzweigung zur Max-von-der-Grün-Straße und dem Kreuzungsbereich Prieserstraße ebenfalls wegen Fräs- und Asphaltierungsarbeiten vollständig gesperrt. Anliegerverkehr, insbesondere auch zu den anliegenden Gewerbebetrieben, ist laut Stadt Bayreuth während der Vor- und Nacharbeiten je nach Baufortschritt möglich.

Während der Asphaltierungsarbeiten am 18. August ist ab 13 Uhr eine Zufahrt zu den Einkaufsmärkten nicht mehr möglich. Die Märkte haben aber dennoch weiter geöffnet. Die Umleitung ist beschildert. Sie führt über die Dr.-Konrad-Pöhner-Straße, Universitätsstraße, Birkenstraße und Cosima-Wagner-Straße beziehungsweise umgekehrt.

Auch für den Linienverkehr der Stadtwerke Bayreuth ergeben sich laut Pressemitteilung einige Änderungen: Ab 11. August 2020 bis 21. August 2020 entfallen für die Linien 310, 311 und 315 stadtauswärts und stadteinwärts die Haltestellen Prieserstraße“, „Kreuzstein“ und „Nürnberger Straße“ sowie für die Linie 311 zusätzlich die Haltestelle „Hospitalstift“. Eine Ersatzhaltestelle wird beidseitig an der Kreuzung Universitätsstraße/Prieserstraße eingerichtet. Ersatz für die Haltestelle „Hospitalstift“ ist die Dürschnitz am Taubenhaus.

Bamberger Straße / Meyernberger Straße

Die Bamberger Straße und die Meyernberger Straße werden ab Mittwoch, 12. August 2020, bis Dienstag, 25. August 2020, zwischen dem Y-Haus und der Einmündung Laimbacher Straße wegen Fräs- und Asphaltierungsarbeiten vollständig gesperrt. Anliegerverkehr wird auch hier während der Vor- und Nacharbeiten je nach Baufortschritt zugelassen. Die Asphaltierung wird in zwei Abschnitten ausgeführt.

Während des ersten Abschnittes am 20. August in der Bamberger Straße zwischen Y-Haus und Neckarstraße führt die Umleitung von der Bamberger Straße (B 22) über die Rheinstraße und den Kreisverkehr zur Neckarstraße nach Meyernberg und umgekehrt. Während des zweiten Abschnittes am 21. August zwischen Neckarstraße und Laimbacher Straße führt die Umleitung über die Bamberger Straße (B 22) und die Donndorfer Straße. Ein Ausfahren von Meyernberg auf die B 22 stadteinwärts in Richtung Bayreuth ist verboten.

Auch hier ergeben sich für den Linienverkehr einige Änderungen: Am 20. August 2020 entfällt für die Linie 305, 324 stadtauswärts und stadteinwärts die Haltestelle „Y-Haus“. Am 21. August 2020 entfallen für die Linien 305, 324 und 309 beidseitig die Haltestellen „Sterntalerring“, „Katharina-von-Bora-Kirche“ und die Endstelle „Meyernberg Nord und Süd“. Eine Ersatzhaltestelle für die Linie 305 und 324 wird in der Meyernberger Straße auf Höhe der Glascontainer eingerichtet (Abfahrt zur Minute 18, 38, 58). Für die Linie 309 endet die Fahrt in der Neckarstraße.

Weitere Asphaltierungsprojekte

Laut Pressemitteilung stehen zudem noch weitere Projekte der Stadt an. Ab 17. August bis 29. August 2020 werden voraussichtlich die Weiherstraße zwischen Ottostraße und Bindlacher Straße sowie die Dieselstraße zwischen Theodor-Schmidt-Straße und Weiherstraße und die Bindlacher Straße zwischen Weiherstraße und Abzweigung Milchhof asphaltiert.

In einer weiteren Maßnahme folgt dann die Bindlacher Straße zwischen Abzweigung Milchhof und Bindlacher Allee (St 2460), die Christian-Ritter-von-Langheinrich-Straße und die Bernecker Straße zwischen Hochbrücke und Warmensteinacher Straße (nach Fertigstellung des 1. Bauabschnittes am Kreisverkehr St. Johannis).

