Bei einer Geburtstagsfeier in Hummeltal (Landkreis Bayreuth) war ein 52-jähriger infizierter Gast aus Hessen zugegen. Wie das Landratsamt am Freitag (31. Juli 2020) mitteilt, würden nun alle 23 Gäste der Feier - davon 16 aus dem Landkreis Bayreuth - als Kontaktpersonen der Kategorie eins klassifiziert und somit unter Quarantäne gestellt.

Dem Landratsamt zufolge wurden Testungen veranlasst. Bisher liegen fünf negative Ergebnisse und ein positiver Test einer bislang symptomfreien Person aus dem Landkreis vor. Die Feier fand bereits am 25. Juli statt. Wie am Freitag bekannt wurde, wurden 15 Gäste einer Hochzeitsfeier in Mittelfranken positiv auf das Coronavirus getestet.

