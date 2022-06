Tierheim Bayreuth: Kater im Parkhaus des Einkaufszentrums Rotmain-Center gefunden

im Parkhaus des Einkaufszentrums "Zu gepflegt für Straßenkater" : Suche nach Besitzer läuft

: läuft "Haben ihn 'Pettersson' genannt": Kater nicht gechippt

Im Bayreuther Einkaufszentrum Rotmain-Center wurde in einem Radkasten eines Autos (Hofer Kennzeichen) ein sechs Wochen alter Kater gefunden. "Leute im Parkhaus bemerkten ein Maunzen unter einem Auto und dann wurde er gefunden", berichtet Ivonne Schug, Pflegerin im Tierheim Bayreuth. Das Tierheim geht davon aus, dass er vorher jemandem gehört hatte.

Tierheim Bayreuth sucht nach Besitzer von Kater "Pettersson"

Der Kater, den das Tierheim "Pettersson" genannt hat, ist laut Schug circa sechs Wochen alt. "Deswegen ist er auch noch nicht gechippt oder kastriert. Das macht die Suche nach den Besitzern natürlich schwieriger". Bisher gab es einen Aufruf des Tierheims auf Facebook, jedoch ohne Erfolg. "Bisher hat sich noch niemand gemeldet", so Schug.

Die Tierpflegerin hält es zudem für unwahrscheinlich, dass es sich um einen Streuner handelt. "Dafür ist er eigentlich zu gepflegt. Er hat weder Flöhe noch andere Parasiten", berichtet Schug. Dennoch will sie keine Möglichkeit ausschließen. "Es könnte sein, dass die Mutter ihn in der Nähe des Parkhauses zur Welt gebracht hat und er ein bisschen erkundet hat", berichtet sie. Des Weiteren sei es möglich, dass sich "Pettersson" vor der Fahrt des Autos schon in den Radkasten gelegt hat. Es sei ebenfalls möglich, dass er im Parkhaus vom Vorbesitzer ausgesetzt wurde.

Wie es jetzt weitergeht, verrät Schug ebenfalls. "Jetzt wird er erstmal entwurmt, für eine Impfung ist es noch ein bisschen zu früh". "Wenn sich niemand melden sollte, werden wir ihn zur Vermittlung freigeben, jedoch nur zusammen mit einer anderen Katze". Das Tierheim Bayreuth bittet um Hinweise zu Kater "Pettersson" unter der Telefonnummer 0921/62634.