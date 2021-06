Im oberfränkischen Goldkronach (Landkreis Bayreuth) hat am Freitag (04. Juni 2021) eine Pop-up-Eisdiele eröffnet. Sie ist eine Zweigstelle der Eisbar in der Maximilianstraße 22 in Bayreuth.

Die Pop-up-Kultur ist eine Form des Leerstandsmanagements. Sie ist hauptsächlich im gastronomischen Bereich und der Modebranche zu finden. Geschäfte oder Lokale können eine leerstehende Fläche anmieten. Für eine begrenzte Zeit bringen sie dort das Geschäft zum Laufen und machen die Immobilie für dauerhafte Mieter oder Käufer interessant, indem sie zeigen, wie es funktionieren könnte.

Goldkronach: Weitere Pop-up-Eisdiele der Eisbar Bayreuth eröffnet

"Ein Freund von mir macht das eigentlich mit Bars und Kneipen, aber weil das durch Corona momentan nicht ging, haben wir uns überlegt, das mit Eis zu machen", sagt Eisbar-Inhaber Oliver Hoyer gegenüber inFranken.de. Eine Pop-up-Filiale habe er bereits zuvor in Hollfeld (Landkreis Bayreuth) eröffnet.

In Goldkronach sei der Start "schleppend" gewesen. "Wir hatten einen technischen Defekt, der jetzt aber schon behoben ist", sagt Hoyer. Die Eistheke habe nicht funktioniert, sodass dort kein Eis gelagert und gekühlt werden konnte. "Wir hatten dann nur ein paar Sorten in der Gefriertruhe, die hat man auch nicht gesehen, und mussten dann hin und her rennen." Trotzdem werde die Pop-up-Eisdiele aber gut angenommen. "Die Leute kommen und freuen sich."

Die Pop-up-Eisdiele in Goldkronach habe momentan einen Betriebsleiter, der in einem Angestelltenverhältnis zur Eisbar steht, erklärt Hoyer. Der Plan sei, dass er den Laden in dieser Saison kennenlerne und dann, wenn alles gut laufe, übernimmt. Eis aus der Eisbar soll dort dann weiterhin verkauft werden.

Eisbar-Inhaber Oliver Hoyer: "Die Gäste sind begeistert"

Ab morgen gibt es am Marktplatz 8 in Goldkronach dann 20 verschiedene Sorten Eis, von denen zwei ausgefallenere Sorten sind, die variieren. "Die Gäste sind begeistert. Viele kennen die Eisbar, unser Eis und unsere Qualität aus Bayreuth und sind total glücklich und dankbar, dass wir jetzt hier sind", freut Hoyer sich über die positiven Reaktionen über seine Pop-up-Eisdiele.

