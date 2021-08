"Auf ein erfolgreiches Jahr 2020 und das erste Halbjahr 2021 sahen die Mitglieder der BRK-Bereitschaft Gefrees bei ihrer Jahreshauptversammlung zurück", schreibt das BRK. Bereitschaftsleiter Klaus Neudert hob allerdings in seinem Bericht den großen Einfluss der Corona-Pandemie, auch für die Rot-Kreuz-Arbeit der ehrenamtlichen Mitglieder hervor. So hätte beispielsweise die Absage zahlreicher Veranstaltungen zur Folge gehabt, dass keine Sanitätsdienste benötigt wurden. Das teilt der BRK Kreisverband Bayreuth mit.

Damit blieb ein großer Teil der Einnahmen der Bereitschaft aus, heißt es. Auch Haussammlungen konnten nicht durchgeführt werden und sogar der Helfer-vor-Ort-Dienst, mit dem die Ehrenamtlichen den öffentlich-rechtlichen Rettungsdienst unterstützen, musste "aus Infektionsschutzmaßnahmen und aufgrund von Reservestrategien" für einige Monate eingestellt werden.

Trotzdem habe sich die Mitgliederzahl der BRK Bereitschaft Gefrees, seit 2019 um acht neue Kameradinnen und Kameraden erhöht. Insgesamt verfügt die BRK Bereitschaft Gefrees nun über 30 Mitglieder. "Auch konnten ganz neue Aufgaben bewältigt werden", schreibt das BRK: "So unterstützten drei Helferinnen und Helfer der Gefreeser Bereitschaft eine bayernweite, vom BRK Landesverband koordinierte, Corona-Testaktion in Bayreuth zur Entlastung der Beschäftigten von Pflegeeinrichtungen während der Weihnachts- und Neujahres-Feiertrage 2020/21, damit mehr Bewohner von Pflegeeinrichtungen über die Feiertage Besuch von ihren Lieben empfangen konnten". Vor Ort in Gefrees betrieben die Kameradinnen und Kameraden gemeinsam mit der örtlichen Apotheke und der Stadt Gefrees von März 2021 bis zum Juni 2021 das Bürgertestzentrum.

Bereitschaftsleiter Klaus Neudert bedankte sich bei den Mitgliedern der Gefreeser Bereitschaft für ihr Engagement und ihre Ausdauer beim Einsatz für das Rote Kreuz, auch unter erschwerten Bedingungen. Zusammen mit dem REWE-Markt in Gefrees sei es etwa gelungen, eine Spendenbox für Getränke-Pfandbons anzubringen, die wechselnden Projekten der BRK Bereitschaft Gefrees zugutekommen.