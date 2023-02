Ein schneller Kaffee? Ein gemütlicher Tee? Eine leckere Suppe? Oder eine andere warme Speise – in unserem Alltag alles kein Problem, bis der Strom ausfällt.

Denn dann funktioniert weder Herd, Ofen oder Mikrowelle noch Kühlschrank. Bei einem Stromausfall von wenigen Minuten oder Stunden ist das noch auszuhalten. Aber was, wenn der Strom flächendeckend mal für länger wegbleibt?

Wie der BRK-Kreisverband Bayreuth erklärt, werde die Wahrscheinlichkeit eines längerfristigen Stromausfalls von Experten derzeit als nicht gering eingeschätzt. Möglichkeiten, wie ihr auch in solchen Fällen die eigene Versorgung und die eurer Familie aufrechterhaltet und sicherstellet, erfahrt ihr beim neuen Seminarangebot des BRK-Kompetenzzentrum des BRK-Kreisverbandes Bayreuth in der Bayreuther Weiherstraße.

Am 11. März startet erstmals das Seminar „Kochen ohne Strom“. Dieses richtet sich an alle jungen Menschen ab 16 Jahren, Familien und Senioren und bietet Wissenswertes zu den Themen Nahrungszubereitung, Lebensmittelbevorratung, sowie grundlegende Verhaltensweisen bei außergewöhnlichen Situationen. Effektive Maßnahmen, wie z.B. Rezeptzusammenstellung, Tipps und interessante Lösungen erarbeiten Teilnehmende theoretisch und praktisch und erlernen die Vorsorge in unterschiedlichen Krisen-/ Katastrophenfällen und sind somit für kritische Ereignisse zum Schutz der eigenen Familie professionell vorbereitet.

Erfahrt mit einem Besuch des Seminares „Kochen ohne Strom“:

was Katastrophenschutz bedeutet

wie ihr Katastrophensituationen erkennen könnt

ihr eigene Schutzziele festlegen könnt

die Grundlagen zur Selbsthilfe

Tipps zur Vorbereitung und Bevorratung

leckere Rezeptvorschläge

wie ihr ohne Strom kochen könnt (mit Praxisworkshop)

Werdet auch ihr Profi für außergewöhnliche Situationen und erarbeitet euch ein persönliches Handbuch zur Versorgung eurer Familie mit Essen und Trinken. Erstellet euch einen auf eure Bedürfnisse zugeschnittenen Notbevorratungs- und Ernährungsplan für bis zu 28 Tage.

Sichert euch gleich einen Platz zur Auftaktveranstaltung am 11. März von 9 bis 15 Uhr.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine verbindliche Anmeldung im Voraus ist notwendig.

Anmelden könnet ihr euch bequem online unter https://www.brk-kompetenzzentrum.de/angebote/bvs-kos oder per Telefon unter der Rufnummer 0921/ 403-545.

Die Teilnahmegebühr beträgt 39 € zuzüglich 10 € Unkostenbeitrag.

Seminardauer: ca. 6 Stunden inklusive Kurzpausen

Seminarort: BRK-Kompetenzzentrum, Weiherstraße 19, 95448 Bayreuth