Verborgene Geschichte: Das Freimaurer Museum Bayreuth und seine einzigartige Sammlung

Mythisch, geheimnisvoll, Gegenstand von Verschwörungstheorien: Außenstehende nehmen die Freimaurerei oft mit einem gewissen Argwohn wahr. Die Freimaurer verfolgen die Vorstellung, dass das Leben auf einem göttlichen Plan beruhe. Im Freimaurermuseum Bayreuth erfährst du alles über den Geheimbund. Vielleicht nimmt dir ein Besuch auch gewisse Vorurteile.

Die Freimaurer wurden im 18. Jahrhundert in Großbritannien gegründet. Die Freimaurerei organisiert sich in sogenannten Logen, das sind Vereine. Obwohl es zwischen diesen teils Unterschiede gibt, teilen alle Freimaurer eine Einstellung: Brüderlichkeit, Solidarität und Humanismus. In den USA und in Großbritannien ist die Freimaurerei Teil des Establishments. Mitglieder sind dort also Menschen aus der einflussreichen Oberschicht. In Frankreich ist das nicht der Fall.

Dass Freimaurer*innen – wie ihnen oft nachgesagt wird – Einfluss auf die Politik nehmen, stimmt laut Bundeszentrale für politische Bildung (BPB) nicht. Freimaurer*innen betätigen sich wohltätig. Jedoch wird Mitgliedern empfohlen, das individuell und nicht im kollektiv zu tun. Während früher nur Männer unter den Freimaurern zu finden waren, sind heute auch Frauen Mitglied. Viele Persönlichkeiten der Geschichte zählten zu den Freimaurern, zum Beispiel:

Benjamin Franklin, einer von 13 Freimaurern, welche die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten unterzeichnet haben (1706–1790)

Wolfgang Amadeus Mozart, Komponist (1756–1791)

Friedrich der Große, König von Preußen (1712–1786)

Johann Wolfgang von Goethe, deutscher Dichter (1749–1832)

Oliver Hardy, Schauspieler und Komiker (1892–1957)

Freimaurermuseum Bayreuth: Vor Ort oder virtuell besuchen

In Bayreuth hast du die einzigartige Möglichkeit, tief in die Geschichte der Freimaurer einzutauchen. Denn dort befindet sich das einzige Museum in Deutschland, das sich mit der Freimaurerei beschäftigt. In der begehbaren Ausstellung bekommen Besucher*innen zahlreiche Objekte zum Thema zu sehen – von den Anfängen in Deutschland bis in die Gegenwart. Schwerpunkte sind die geschichtliche Entwicklung, die Rituale und die Ordnung der Bruderschaft.

Die umfangreiche Bibliothek des Freimaurermuseums Bayreuth beherbergt freimaurerische Literatur und ist das Herzstück der Recherche des Museumsvereins. Sie ist mit den Universitätsbibliotheken in Bayreuth und im tschechischen Posen wissenschaftlich vernetzt. Im Archiv befinden sich Urkunden, Dokumente und Mitgliederverzeichnisse. Das Bayreuther Freimaurermuseum initiierte 1989 die Arbeitsgemeinschaft Europäischer Freimaurermuseen. Diese tauschen sich regelmäßig auf wissenschaftlicher Basis aus.

Darüber hinaus kannst das Freimaurermuseum Bayreuth auch virtuell besuchen, im Rahmen eines individuellen Einzelbesuches oder als Gruppenführung während eines Logenabends. Die Möglichkeit wurde während der Corona-Einschränkungen ins Leben gerufen. Um das Museum virtuell besuchen zu können, musst du die Meeting-Software Zoom installieren. Die Buchung erfolgt über die externe Website museum-virtuell.com. Der Link für einen Individualbesuch kostet 4,50 und ist 24 Stunden gültig. Eine Führung während der Logenabende kostet 100 Euro. Auskünfte dazu erteilt das Museum unter der Telefonnummer 0921/69824.

Öffnungszeiten, Eintrittspreis, Kontakt und Anfahrt

Dienstag bis Freitag: 10 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr

Samstag: 10 bis 12 Uhr

Sonntag: 13 bis 16 Uhr oder nach Vereinbarung

Während der Bayreuther Festspiele abweichende Öffnungszeiten

Eintritt: 4 Euro

Die Bibliothek ist nicht öffentlich. Allerdings können nach Voranmeldung Bücher zur Ansicht bereitgelegt werden.

Fazit

Das Freimaurermuseum Bayreuth ist das einzige seiner Art in Deutschland. Gezeigt werden Objekte aus der Freimaurerei. Schwerpunkte sind die geschichtliche Entwicklung, die Rituale und die Ordnung. Das Museum beherbergt auch eine umfangreiche Bibliothek. Diese ist nicht öffentlich, du kannst nach Voranmeldung aber in Büchern schmökern. Das Freimaurermuseum kann sowohl vor Ort als auch virtuell besucht werden.

