In Franken findest du eine Vielzahl von Spezialmuseen, bei denen sich ein Besuch mit der Familie lohnen könnte. Die vier hier vorgestellten Museen präsentieren dir Geschichte von Technik und Industrie - anschaulich und unterhaltsam.

Eine komplett erhaltene Fabrik in Lauf an der Pegnitz

Knapp 20 Kilometer nordöstlich von Nürnberg findest du das Industriemuseum Lauf auf dem etwa 3600 Quadratmeter großen Gelände einer ehemaligen Fabrik. Das Museum liegt malerisch zwischen der Laufer Altstadt und dem Fluss Pegnitz. Es zeigt Industrie, aber auch einstiges Handwerk und Gewerbe, außerdem das Leben der Arbeiter und Handwerker in der Zeit von 1900 bis 1970.

Sehenswert sind die historische Roggenmühle, ein wasserkraftbetriebenes Hammerwerk, und die rund 120 Jahre alte Tandem-Dampfmaschine. Ein seltenes Erlebnis: Du kannst durch die komplett erhaltene ehemalige Ventilkegelfabrik Dietz & Pfriem gehen. Vom Rohstofflager über die Schmiede und Dreherei bis hin zu Packerei, Produktlager und sogar Wasch- und Speiseraum, siehst du hier alles und erfährst sicher, was genau ein Ventilkegel ist.

Jährlich im Herbst finden im Museum die Laufer Dampfmodelltage statt. Modellbauer*innen und Sammler*innen aus dem deutschsprachigen Raum zeigen hier historische und selbstgebaute Dampfmodelle. Für kleinere Kinder ist im Sommer der Wasserspielplatz auf dem Außengelände des Museums ein Hit. Vom Bahnhof Lauf an der Pegnitz gehst du etwa fünf Minuten bis zum Museum.

Adresse: Industriemuseum Lauf, Sichartstraße 5-25, 91207 Lauf a. d. Pegnitz

Industriemuseum Lauf, Sichartstraße 5-25, 91207 Lauf a. d. Pegnitz Öffnungszeiten: April bis Dezember: Mittwoch bis Sonntag von 11 bis 17 Uhr; 24. bis 26 12., 31.12. und 1.1. geschlossen

Ein Museum für Raumfahrtgeschichte in Feucht

Weltraumgestützte Navigationssysteme, Wetterbeobachtungen, Satellitenkommunikation und Bilder von Weltraumteleskopen sind für uns heute alltäglich. Spannend ist es, einmal der Frage nachzugehen, wie es zu all dem gekommen ist. Im Hermann-Oberth-Raumfahrt-Museum in Feucht bei Nürnberg kannst du das tun. Hier stehen die Anfänge der Raumfahrt im Blickpunkt.

Bequem reisen mit der Deutschen Bahn - Info & Buchung

Hermann Julius Oberth (1894 bis 1989) war ein österreich-ungarisch-deutscher Physiker, der zuletzt in Feucht lebte. Er gilt als einer der Begründer der wissenschaftlichen Raketentechnik. Seine Forschungen waren wichtige Grundlage für die Raumfahrt. Er war ein genialer Wissenschaftler und Raumfahrtpionier – aber auch Nationalsozialist und Unterstützer Hitlers. Die Ausstellung befasst sich allerdings rein mit seinem wissenschaftlichen Lebenswerk.

Im Museum im Torwärterhaus des Feuchter Pfinzingschlosses erlebst du die Entwicklung der Raumfahrt von den Utopien Jules Vernes über wissenschaftliche Theorien bis hin zur technischen Umsetzung mit. Du siehst zahlreiche Originaldokumente, originale Ausstellungsstücke und Modelle. Das Museum liegt direkt im Feuchter Ortszentrum und ist für Kinder ein spannendes Ausflugsziel.

Adresse: Museum und Archiv für Raumfahrtgeschichte, Pfinzingstraße 12-14, 90537 Feucht

Museum und Archiv für Raumfahrtgeschichte, Pfinzingstraße 12-14, 90537 Feucht Öffnungszeiten: Samstag, Sonntag und Feiertage von 14 bis 17 Uhr; 24.12. bis 6.1. geschlossen

Was ist Tuberix?

Die Erfindung der Elektronenröhre legte den Grundstein für die Nutzung von Elektrizität. Auch heute setzt man auf vielen Gebieten noch solche Röhren ein. TUBERIX – Das Röhrenmuseum in Baunach, will dir die Geschichte der Elektronenröhre mit etwa 3000 Originalstücken erklären. Hier bekommst du auf 130 Quadratmetern Einblick in die Welt der Elektronenröhren und die Entwicklung der Elektrotechnik.

Über die Geschichte der Elektronenröhre erfährst du etwas im Tuberix - Röhrenmuseum. (Symbolbild) CC0 / Pixabay / Gray_Rhee +2 Bilder

Die Reise geht dabei von den Anfängen der Röhren um das Jahr 1910 durch verschiedene technische Bereiche wie Forschung, Medizin, Rüstung, Rundfunk bis zu den modernen Röhren von heute. Die Sammlung ist umfangreich und sehr speziell. Daher wird ein Besuch nur mit Führung angeboten, die auf deine Vorkenntnisse und Interessen abgestimmt werden kann. Die Ausstellung setzt schon ein recht großes Technikinteresse und Verständnis voraus. Für die meisten Kinder ist sie daher eher nicht geeignet.

TUBERIX ist eine private Initiative, die Elektronenröhre und Röhrenbaugruppen erhalten will. Sie versteht sich auch als Bildungsstätte und bietet Besuch und Führung daher kostenlos an. Spenden sind aber natürlich willkommen.

Adresse : TUBERIX - Sammlung Michael Zenk, Hassbergstraße 21, 96148 Baunach

: TUBERIX - Sammlung Michael Zenk, Hassbergstraße 21, 96148 Baunach Öffnungszeiten: Nur individuelle Führungen. Nach Anmeldung unter Telefon 09544 / 9870807 oder mail@tuberix.de

Motorräder, Zahnarztpraxis oder Dampfmaschine: Industriekultur in Nürnberg

Im Nürnberger Museum Industriekultur erfährst du die Geschichte der Industrialisierung in Nürnberg von 1800 bis heute. In der großen Halle einer ehemaligen Schraubenfabrik siehst du eine eindrucksvolle Ausstellung verschiedener Technikbereiche: von der Dampfmaschinenhalle über Autos und Fahrräder bis zur Druckwerkstatt. Ein besonderes Highlight ist sicher die Motorradsammlung, die Nürnbergs große Zeit als Zweiradhersteller zeigt.

Die Motorradausstellung ist einer der Höhepunkte im Nürnberger Museum Industriekultur. CC0 / Pixabay / Tiramo +2 Bilder

Das Museum präsentiert nicht nur Technik, sondern zeigt auch das Leben der Menschen um 1900: Alltag, Lebens- und Arbeitsbedingungen mit Beginn der Industrialisierung werden deutlich. So kannst du in einer historischen Zahnarztpraxis einen fußbetriebenen Bohrer oder eine gegen Strahlung völlig ungeschützte Röntgenapparatur betrachten. Du siehst, wie sich Haushaltsarbeiten wie Kochen, Waschen, Bügeln, Putzen durch die Elektrizität veränderten. Ein originales Klassenzimmer der Jahrhundertwende zeigt das Leben der Kinder dieser Zeit.

Für Technikbegeisterte ist also einiges geboten. Kindern macht das Museum sehr anschaulich, wie sich das Leben durch Technik verändert hat. Lebendiger Geschichtsunterricht mit viel Spaß. Vorführungen zum Mitmachen, Sonderveranstaltungen und das Museumskino in ungeraden Kalenderwochen ergänzen das Angebot.

Adresse : Museum Industriekultur, Äußere Sulzbacher Straße 60-62, 90491 Nürnberg

: Museum Industriekultur, Äußere Sulzbacher Straße 60-62, 90491 Nürnberg Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertags von 10 bis 18 Uhr, 24. und 25.12. geschlossen

Fazit

Unsere fränkischen Technik-Museen bieten dir, je nach Interesse, verschiedene Schwerpunkte: Industrialisierung und Alltagskultur, frühe Technik wie die Dampfmaschine, Fahrzeuge, die Faszination der Raumfahrt oder die Technik der Röhren. Die Ausstellungen sind zumeist gut für Kinder und die ganze Familie geeignet.

Du möchtest Franken entdecken? Hier findest du weitere Ausflugstipps für die ganze Familie: