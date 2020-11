Eine Spur der Verwstung hinterlieen zwei Jugendliche aus dem Landkreis Bamberg in Altendorf, Hirschaid und Buttenheim. Im August 2019 besprhte das Duo wahllos Hauswnde und Baustellenschilder, Skulpturen und Brckenpfeiler und richtete dabei an zwei Dutzend Tatorten einen Sachschaden von geschtzt 115000 Euro an. Nun mussten sich beide vor dem Amtsgericht Bamberg verantworten.