Bamberg vor 51 Minuten

Kriminalität

Wo das Netz am Dunkelsten ist

Schon jetzt müssen sich die Ermittler an der Zentralstelle Cybercrime täglich Videos anschauen, in denen Kinder missbraucht werden. Und wer Zutritt zu entsprechenden Foren will, muss selbst solches Material vorweisen können.