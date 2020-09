Bamberg vor 34 Minuten

Genuswochen

Wie teuer darf ein Seidla sein? Der Bierpreis erhitzt die Gemüter in Bamberg

Was darf das Seidla kosten? An dieser Frage scheiden sich in Bamberg die Geister. Manch ein Städter flieht aufs Land, wo er den halben Liter Bier noch für 2,50 Euro bekommt. Aber auch dort sagen Brauer, dass das eigentlich zu billig ist. Ein Pro und Contra