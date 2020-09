Viele kommen zum schnellen Corona-Test nach Scheßlitz oder Bamberg

Wer am Freitagmorgen um halb neun einen Corona-Test machen mchte, muss nicht lange warten. Die Warteschlange besteht meist nur aus zwei bis drei Leuten und wird zgig abgearbeitet, bevor wieder die nchsten ankommen. Jeder zieht hier eine Nummer, ich habe die 22. Eine Krankenschwester fragt, ob ich Symptome wie Husten oder Fieber habe. Das ist nicht der Fall, sonst wrde man mich an meinen Hausarzt oder an eine der sechs Schwerpunktpraxen in Stadt und Landkreis verweisen.