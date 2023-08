Tourismus-Service stellt "perfekte Fahrrad-Tour durch den Landkreis Bamberg" vor - das ist die Route

Bamberg : Fahrrad-Tour durch den Landkreis - so könnt ihr die " Genusslandschaft " mit dem Rad erkunden

Der Tourismus-Service der Stadt Bamberg stellte kürzlich die "perfekte Fahrrad-Tour durch den Landkreis Bamberg" vor. Die Tour wurde von der regionalen Genuss-Kampagne "Genussla" von Stadt und Landkreis Bamberg unter dem Motto "Kunst am Wasser und im Glas“ entwickelt und steht ganz im Zeichen der Erkundung der "Genusslandschaft Bamberg". Sie verbinde demnach "entspanntes Radeln" mit Kunst, Kultur und Kulinarik. Mit einer Länge von 30 Kilometern und sechs Genuss-Stationen entlang der Strecke sei die Tour demnach auch in nur einem halben Tag zu schaffen.

Fahrrad-Tour durch den Landkreis Bamberg: "entspanntes Radeln" mit Kunst, Kultur und Kulinarik

"Also nur Mut und rauf aufs Rad", heißt es vonseiten des Tourismus-Service. Als günstige Startzeiten empfiehlt "Genussla" übrigens Freitag 14 Uhr und Samstag 11 Uhr. Ausflügler werden zudem gebeten, vor ihrer Tour die Öffnungszeiten der angegebenen Locations zu prüfen, da es immer zu kurzfristigen Änderungen kommen könne.

Los geht die "perfekte Fahrrad-Tour durch den Landkreis Bamberg" am Bahnhof in Hirschaid. Von dort aus führe die Route nach einer ersten kleinen Stärkung an der ersten Genussla-Station, dem Backerie Café von Familie Göller und einem weiteren Zwischenstopp beim Spargelhof Ott weiter nach Sassanfahrt. Hier befinde sich mit dem Museum Tropfhaus "das wohl kleinste Museum Bayerns". Nur wenige Meter weiter steht das Sassanfahrter Schloss aus dem 18. Jahrhundert, das heute als Kulturzentrum dient. Weiter geht es zur nächsten Genussla-Station, dem Milchviehbetrieb Werthmann mit seinem Hoflädla, ehe die Route die Radler aus dem Ort hinaus und auf einen kleinen Flurweg führt. Entlang der Regnitz geht es dann weiter bis zum Kanal.

Am rechten Kanalufer führt die Route vorbei an den Kunstwerken "Take Root“ von Cissy van der Wel und "Wasserblume“ von Petra Lange, ehe es vorbei an der Schleuse Strullendorf hinein in den Ort und weiter zur nächsten Genussla-Station, der Edelbrennerei Motzelhof geht, wo demnach "schon seit über 35 Jahren feine Tropfen aus den Erzeugnissen der eigenen Streuobstwiesen und weiteren Früchten" entstünden. Nächstes Ziel der Fahrrad-Tour im Landkreis Bamberg ist die Pettstadter Fähre, die sich bis ins 15. Jahrhundert zurückverfolgen lasse. Nach der motorlosen Überfahrt führe die Route am Fluss entlang bis zum Schrauderkeller, der sich ideal für eine kleine Rast eigne.

Nach Minigolf: Ausklang in Hainbadestelle und Bootshaus-Biergarten

Nach einem kleinen Abstecher zum Erlebnisernte Hofladen in Reundorf führt der Weg vorbei am Heberleins Hof und in Richtung Bamberg-Bug. Kaum in Bamberg angekommen, warte mit dem Hotel Lieb schon die nächste Einkehr-Möglichkeit. Wer sich gerne noch etwas sportlich betätigen möchte, könne dies auf dem gegenüberliegenden Minigolfplatz tun. Entlang des linken Regnitzarms geht es dann schließlich zum Bootshaus-Biergarten und der Hainbadestelle, wo man dann gemütlich den Abend ausklingen lassen kann. Hier seht ihr die genaue Route mit allen weiteren Daten und Infos.

