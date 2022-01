Tierheim Oberndorf (Landkreis Bamberg) freut sich über Erfolg einer Spendenaktion

In den vergangenen Wochen beteiligten sich vier Märkte mit Tierbedarf an einer weihnachtlichen Spendenaktion für das Tierheim Oberndorf bei Pommersfelden: Kund*innen fanden an Tannenbäumen persönliche Wunschzettel der Tierheim-Tiere und konnten diese mit dem Kauf des Artikels erfüllen.

Tierheim Oberndorf erhält viele Spenden: "Bus ist bis unter das Dach voll"

Diese spezielle Aktion um Weihnachten gestaltete sich nach den Beschreibungen der Tierheimleiterin Melanie Pavelka wie folgt: Stellvertretend für einzelne ihrer Schützlinge schrieben die Pfleger*innen Wunschzettel-Karten mit Tiername und Wunsch. Diese wurden dann an Weihnachtsbäume in den Filialen von Fressnapf und Dehner in Höchstadt, Bamberg und Herzogenaurach gehängt. Kund*innen konnten dann Katzen-Nassfutter, Kratzbäume und Co. erwerben und an der Kasse abgeben.

Am Mittwoch (5. Januar 2022) holte das Team des Tierheims Oberndorf die Spenden in Höchstadt ab. "Wir sind sprachlos!", heißt es in einem Facebook-Post, "Wir hatten schon immer wieder Mal vorbeigespitzelt und uns über die vielen erfüllten Wünsche gefreut. Als wir aber am Mittwoch zum Abholen kamen, war es ja noch viel mehr! Der Bus ist bis unter das Dach voll und zusätzlich musste noch ein Kofferraum herhalten!"

Nicht nur die Sachspenden, sondern auch die persönlichen Nachrichten auf den Rückseiten der Karten seien Grund zur Freude gewesen, berichtet Pavelka. "Die Karten sind alle noch bei mir. Die Leute haben so liebe Botschaften draufgeschrieben. Es ist ein Traum." Die nächsten drei Monate sei das Tierheim Oberndorf gut versorgt. Wer die Aktion verpasst hat, kann dem Tierheim trotzdem noch etwas Gutes tun. Das ganze Jahr über stehen in den genannten Märkten Spendendosen bereit, denn "jede Dose zählt", sagt Melanie Pavelka vom Tierheim Oberndorf zum Schluss.