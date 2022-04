Tierheim Bamberg: Hund "Leo" kommt ursprünglich aus Rumänien

Der 6-jährige Hund "Leo" befindet sich nun schon seit vier Jahren im Tierheim Bamberg. Ursprünglich kommt der Rüde aus dem Ausland - aus Rumänien, erklärt eine Mitarbeiterin. "Wir arbeiten dort mit verschiedenen Organisationen zusammen und über eine solche kam 'Leo' auch zu uns."

Hund "Leo" aus Tierheim Bamberg braucht Menschen mit viel Erfahrung

Bei seinem Betreuer sei der Mischling "ziemlich gelehrig und hört gut", erklärt das Tierheim. Trotzdem: "Man muss ihn stets unter Kontrolle halten", so eine Tierheimmitarbeiterin. Weil er teilweise unsicher reagiere, suche "Leo" Menschen, die sehr viel Erfahrung mitbringen und sich auskennen. "Er ist vor allem fremden Personen gegenüber recht unsicher."

Er brauche eine "konsequente Hand, die ihm sagt, was los ist". Sonst könne es passieren, dass er mal zwickt. Optimal für "Leo" seien Menschen, die auf dem Land leben - am besten mit Haus und Garten. "Er braucht ein stabiles Umfeld", heißt es vonseiten des Tierheims Bamberg, außerdem sollten in seinem neuen Zuhause keine Kinder leben, die unter 16 Jahre alt sind.

Manchmal entscheide "Leo" nach Sympathie, was seine Artgenossen betrifft. Insgesamt sei er jedoch verträglich. Bei Fragen oder Interesse ist das Tierheim Bamberg montags bis freitags zwischen 13 Uhr und 16 Uhr telefonisch oder via E-Mail zu erreichen.