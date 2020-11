Terror in Paris, Nizza, Wien: "Extremismus hat nichts mit Religion zu tun" - ein Interview

Mehmet Cetindere ist sichtlich geschockt. "Erst belastet uns die Pandemie, jetzt kommt noch das hinzu!", ruft der Vorsitzende des Türkisch-islamischen Kulturvereins in Bamberg. Und Cetindere sagt: "Wir schreien laut vor Schmerz über die Opfer!" Über die Toten und Verletzten, die islamistische Terroranschläge in Paris, Nizza, Wien gefordert haben.

"Terroristen stiften nur Unheil, das erschreckt uns alle", spricht Cetindere für die Muslime, die in Bamberg leben. "Wir stehen zur Demokratie und den Grundwerten und wollen sie schützen", fügt er hinzu. "So Gott will, bekommen wir das Hand in Hand hin", nimmt er auch die Mehrheitsgesellschaft und alle in ihr vertretenen Religionen in die Pflicht. Denn "wir dürfen den Extremisten, die nichts mit dem Islam zu tun haben, nicht erlauben, über uns zu herrschen!", fordert Mehmet Cetindere. Und: "Terror hat niemals Macht über Menschliches", erinnert er daran, dass jetzt in Wien zwei junge Türken und ein muslimischer Albaner verletzten Anschlagsopfern selbstlos geholfen haben.

Vorsitzender Kulturverein: "Terror hat niemals Macht über Menschliches"

Mehmet Cetindere, der wie viele seiner türkischen Landsleute seit Jahrzehnten in Bamberg lebt, befürchtet allerdings unberechtigte Vorwürfe und Vorurteile von so manchen. Dabei sei es ein Gebot der Stunde, "in schweren Zeiten zueinander zu stehen, miteinander zu sprechen und zusammen mit dem deutschen Staat das terroristische Gesindel zu verjagen".

Für Yael Deusel, Rabbinerin der Liberalen Jüdischen Gemeinde Mischkan Ha-Tfila in Bamberg, gehört eine "Grundvoraussetzung" für ein gemeinsames Leben aller Religionen in Frieden dazu: "Es wäre notwendig, dass unsere Gesellschaft geprägt wäre, wenn schon nicht von Akzeptanz, dann zumindest von Toleranz anstelle von Abgrenzung und Ablehnung des anderen", sagt die Rabbinerin. Dazu gehöre Aufklärung, die Vermittlung von entsprechenden Grundwerten. Das sei allerdings "nicht nur eine Bringschuld, sondern auch eine Holschuld, die Botschaft muss nicht nur vermittelt, sondern auch angenommen werden", betont Yael Deusel. Eine solche Holschuld könne nicht erzwungen werden: "Wir dürfen aber auch nicht nachlassen in unserem Bemühen um das Vermitteln dieser Werte."

Die Rabbinerin, die angesichts dieser "absolut sinnlosen und entsetzlichen Taten" in Paris, Nizza, Lyon und Wien "schockiert" ist, hofft und betet, "dass nicht noch weitere Mordanschläge folgen werden". Denn nicht selten handle es sich um "Nachahmertaten".

Paris, Nizza, Wien: "Absolut sinnlose und entsetzliche Taten"

Yael Deusel ist sich sicher, dass "bei all den entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen das jüdische Leben einschließlich unserer Gottesdienste weitergehen wird, auch hier in Bamberg". Wie jede andere jüdische Gemeinde "sind wir sehr, sehr wachsam, nicht erst seit den jüngsten Anschlägen". Sie sei sehr dankbar, dass die Polizei die Gemeinde in ihrem Sicherheitskonzept in enger Zusammenarbeit unterstützt.