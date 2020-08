Bamberger Reiter ziert das neue Brose-Trikot

Mit dem Bamberger Reiter taucht in dieser Saison das Wahrzeichen der Stadt auf dem Heimtrikot von Brose Bamberg auf. Er befindet sich seitlich am unteren Ende der Vorderseite. Am klassischen Rot als Hauptfarbe des Trikots hat sich allerdings nichts geändert.

Das Design kommt vom Fanclub Sektion Südblock und solle verdeutlichen, was im Bamberger Basketball an erster Stelle stehe: Fans, Stadt und Tradition. Das teilte der Verein auf seiner Homepage mit. Das ärmellose T-Shirt ist ab sofort im Fanshop des Basketball-Bundesligisten erhältlich.