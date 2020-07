Bamberg vor 1 Stunde

Senat macht (Fahrrad-)Wege frei

Der Autoanteil in der Stadt soll bis 2030 deutlich abnehmen, zugleich wird die Fahrrad-Infrastruktur ausgebaut. Dafr werden unter anderem in der Friedrichstrae, am Regensburger Ring und am Kaulberg Fakten geschaffen.