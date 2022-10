Am Sonntag (2. Oktober 2022) ist es gegen 12.45 Uhr in Bamberg zu einem schweren Unfall gekommen. Wie das Polizeipräsidium Oberfranken in einer Erstmeldung berichtet, kam es in der Würzburger Straße in Nähe der Zufahrt des dortigen Rewe-Markts zu einem Frontalzusammenstoß zweier Autos.

Mehrere Personen wurden der Polizei zufolge verletzt, ein Mensch wurde eingeklemmt. "Der Notarzt ist aktuell noch an der Unfallstelle vor Ort", erklärte ein Sprecher des Polizeipräsidiums gegenüber inFranken.de.

Der Artikel wird aktualisiert, sobald inFranken.de neue Informationen vorliegen.