Die Bamberger Sandkerwa startet am Donnerstagabend (24. August 2023) und Besucher hoffen zur Eröffnung der Kultveranstaltung auf sonniges Sommerwetter. Doch ausgerechnet heute könnte die Hitzewelle der vergangenen Tage einen Knick erleben: Bisher hatte die Wettervorschau für Franken erst für Freitag Gewitter angekündigt. Nun könnte es aber schon früher als erwartet stürmisch und nass werden.

Bereits am Donnerstagmorgen haben sich überraschend Regenschauer gebildet, die sich wohl erst gegen Mittag wieder auflösen werden, heißt es in der neuesten Prognose des fränkischen "Wetterochs". Zuvor hatte der Experte noch 32 vorhergesagt, nun soll es mit 28 Grad doch etwas kühler werden.

Wetter in Bamberg: Franken-Experte meldet zur Sandkerwa Regen und Gewitter

Und die Wetterlage scheint sich zum Abend hin sogar noch zu verschlechtern: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sollen weitere Schauer und teils kräftige Gewitter aufziehen. Aktuell ist der Deutsche Wetterdienst (DWD) noch etwas optimistischer und meldet in Bamberg für den Abend 32 Grad und für die Nacht 19 Grad. Am Freitag bleibt es dann bewölkt sowie weiterhin verregnet mit neuen Unwettern. Mit maximal 27 Grad ist es aber noch angenehm warm.

Richtig ungemütlich soll es dann am Wochenende werden, wenn eine Kaltfront Franken überquert. Stefan Ochs sagt für Samstag starke Regenfälle, viele Wolken und Gewitter mit Unwettergefahr voraus. Die Temperaturen sinken noch ein Stück weiter auf nur noch 23 Grad. "Am späten Nachmittag streift uns dann von Süden her ein Regengebiet", fügt der "Wetterochs" an. Und am Sonntag sieht es nicht besser aus mit Wolken, Regen und maximal nur noch 21 Grad. Zumindest lässt aber der Wind etwas nach.

"Am Montag ist es dann schon recht herbstlich", meldet Stefan Ochs. Die Temperaturen sinken noch weiter ab und erreichen kaum noch 20 Grad. Die nächtlichen Tiefsttemperaturen liegen zunächst bei 15 und in der nächsten Woche bei 10 Grad.

