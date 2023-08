Bamberger Sandkerwa 2023: Das sind die Bierpreise - so teuer ist das Seidla in diesem Jahr

Sandkerwa 2023 in Bamberg : Was kostet das Seidla in diesem Jahr?

in : Was in diesem Jahr? Datum : Kerwabetrieb von Donnerstag (24. August 2023) bis Montag (28. August 2023)

: Kerwabetrieb Bierpreise bei Schlenkerla, Live-Club und Co.: Womit Gäste rechnen müssen

Die Sandkerwa 2023 in Bamberg steht bereits in den Startlöchern. Am Donnerstag (24. August 2023) startet das beliebte Volksfest und wird bis Montag (28. August 2023) wieder zahlreiche Gäste in die Weltkulturerbestadt locken. Doch mit welchen Bierpreisen müssen Besucher und Besucherinnen in diesem Jahr rechnen? Hier findet ihr alle Infos zum Programm der Sandkerwa - und wie man an ein Festabzeichen kommt.

Bierpreise auf der Bamberger Sandkerwa 2023 - das kostet das Bier bei Schlenkerla und Co.

Die Brauerei Schlenkerla wird in diesem Jahr "wie gewohnt unser Aecht Schlenkerla Rauchbier Märzen, frisch gezapft aus dem Holzfass" anbieten, erklärt Marketingleiterin Eva-Maria Braun auf Nachfrage von inFranken.de. Das Seidla werde dort 4 Euro kosten. Im Zapfhahn soll der halbe Liter für 5 Euro verkauft werden, genauso wie an zwei Bierständen, die das Lokal betreibt. Dort soll es außerdem zum ersten Mal Helles von Huppendorfer geben - eine neue Sorte der Brauerei.

Thomas Dotterweich vom Live-Club Bamberg erklärt, das Bier koste "ganz normal wie immer 4 Euro für den halben Liter", 3 Euro koste ein 0,33er-Bier aus der Flasche. Beim traditionellen Montags-Schwof gebe es zudem auch an der Sandkerwa halbe Getränkepreise - "allerdings ist der ausnahmsweise in den Haas-Sälen, die sich über dem Live-Club befinden", erklärt der Gastronom. Das beliebte Festzelt am Leinritt wird vom Hausbräu Stegaurach betrieben. Dort wird am Donnerstag (24. August 2023) auch die Eröffnung durch Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) und Staatsministerin Melanie Huml (CSU) stattfinden, wie ein Blick auf das Sandkerwa-Programm zeigt. Was das Bier im Zelt direkt am Fluss kosten wird, dazu möchte sich Festwirtin Steffi Winkler auf Anfrage nicht äußern.

Bei Hofbräu in Bamberg werde das Bier "so viel wie im letzten Jahr kosten" - wie viel das ist, wollte das Restaurant auf Nachfrage allerdings ebenfalls nicht verraten. Der Kilians Irish Pub in der Dominikanerstraße verkauft Helles, Ungespundenes, besser als "U" bekannt und Pils von der Brauerei Mahr, welche 4,90 Euro pro Bier kosten werden. Im Irish Pub gibt es jedoch noch allerhand andere Biere: 5,90 Euro kostet zum Beispiel ein Guinness. Was die "Halbe" im Alt-Ringlein kosten werde, sei indessen noch nicht klar - hier warte man noch auf die Angaben der Brauereien. Hier erfährst du 5 Dinge, die du auf der Sandkerwa auf keinen Fall machen solltest.

Bereits ab Dienstag (22. August 2023) werden aufgrund der Bamberger Sandkerwa einige Straßen gesperrt - um welche es sich dabei handelt und wo Anwohner Ersatzstellplätze bekommen, liest du hier. 2023 gibt es wieder ein neues Sandmadla - ihre letzte Bewerbung für 2022 ging mächtig schief.