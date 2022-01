Zerbrochene Glasscheiben und Scherben überall: Am frühen Dienstagmorgen (18. Januar 2022) ist es in der Bamberger Straße in Zapfendorf zu einer Explosion gekommen: Ersten Erkenntnissen zufolge haben bisher unbekannte Täter versucht, einen Geldautomaten in einer Sparkassenfiliale zu sprengen, um an Bargeld zu gelangen.

Anwohner Sascha Seelmann hatte gegen 2.20 Uhr einen "riesigen Knall" gehört und dann vom Balkon aus eine große Rauchwolke gesehen. Daraufhin rief er den Notruf.

Geldautomat in Zapfendorf gesprengt: Kripo und BLKA ermitteln

Ob tatsächlich Geld gestohlen wurde, ist derzeit allerdings noch unklar. Die Täter sollen anschließend mit einem Auto geflüchtet sein. Auch Augenzeuge Michael Lang hatte ein schwarzes Fahrzeug beobachtet, das sich nach der Explosion vom Tatort entfernte.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen sowie Spuren gesichert und wird dabei von einem Sprengstoffspezialisten der Technischen Sondergruppe des Bayerischen Landeskriminalamts unterstützt.

Im Landkreis Bamberg werden vermehrt Sprengungen von Bankautomaten gemeldet, Ende 2021 beispielsweise in Schlüsselfeld.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.