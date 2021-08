Polizei schließt Gaststätte in Bamberg - Beamte müssen sich Zutritt verschaffen: Am Sonntagfrüh (08.09.2021) kurz vor 07 Uhr wurde die Polizei über eine Ruhestörung aus einer Gaststätte in Bahnhofsnähe informiert. Das geht aus einer Pressemeldung der Polizei Bamberg hervor.

Beim Eintreffen mehrere Streifen wurde diesen zunächst nicht geöffnet, die Beamten verschafften sich aber letztendlich Zutritt über die Küche. Im Innenraum der Gaststätte konnten schließlich zehn betrunkene Personen angetroffen werden, die dort eng zusammen saßen und Alkohol tranken.

Bamberger Kneipe von Polizei geschlossen - 23-Jähriger hatte keine Genehmigung

Der Gaststättenbetreiber, ein 23-jähriger Mann, konnte den Polizeibeamten keine gültige Konzession vorzeigen, weshalb die Kneipe geschlossen und den Anwesenden ein Platzverweis ausgesprochen wurde. Der 23-Jährige muss sich wegen Ruhestörung, Verstoß nach dem Gaststätten- und Infektionsschutzgesetz verantworten.