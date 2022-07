Ersten Angaben des Kreisbrandmeisters des Bamberger Landkreises, Florian Kügler, zufolge, wurde die Feuerwehr zu einem Flächenbrand auf einem Oberhaider Wochenendgrundstück alarmiert. Das berichtete er in einem Interview mit News5. Dabei standen 5000 Quadratmeter Fläche, mit Bäumen und Büschen, in Flammen. Der Brand ereignete sich in der Nacht auf Donnerstag (21. Juli).

Weil die Zugriffswege sehr eingeschränkt gewesen seien, haben die Einsatzkräfte einen Pendelverkehr aus "wasserführenden Fahrzeugen" geschaffen. Somit konnte die Wasserversorgung an der Einsatzstelle sichergestellt werden.

65 Personen im Einsatz: Witterungsverhältnisse halfen kaum, das Feuer einzudämmen.

Es habe kurzzeitig etwas geregnet. Diesen Umstand bezeichnete Kügler allerdings als "Tropfen auf dem heißen Stein". Am Einsatz beteiligt waren die Feuerwehren aus Oberhaid, Unterhaid, Hallstadt und Viereth mit etwa 65 Kräften.

Aufgrund der extremen Trockenheit und der großen Hitze bittet der Kreisbrandmeister die Bevölkerung, aus Sicherheitsgründen Vorsicht mit entzündlichen Materialien in der Natur walten zu lassen.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.

