Die Ortsdurchfahrt Sassanfahrt (Kreisstraße BA 25) war schon lange nicht mehr in einem guten Zustand. Der offensichtliche Sanierungsrückstau mit den Setzungen und Bruchstellen aufgrund der unzureichenden Oberbaudichte und zahlreicher Aufgrabungen ist auch ohne größere Fachkenntnisse offensichtlich. Doch nun ist Abhilfe in Sicht.

Vor den Straßenbauarbeiten des Landkreises hatte der Markt Hirschaid umfangreiche Tiefbaumaßnahmen durchzuführen. So wurden 2019 bis 2020 circa 380 Meter Regenwasserkanal mit Anschluss an die Regnitz verlegt. Es mussten auch öffentliche Wasserleitungen in der Ortsdurchfahrt auf einer Länge von 400 Metern ausgetauscht werden. Der Kostenaufwand liegt hierfür bei rund 1,8 Millionen Euro.

Nach erfolgter Tiefbausanierung wurden die Straßenbauarbeiten vom Landkreis Bamberg für den ersten Abschnitt der St.-Mauritius-Straße von der Pfarrer-Gareis-Straße bis zur Kreuzung der BA 3 mit Ausbaukosten in Höhe von 1,1 Millionen Euro an die Firma HART-Bau (Stettfeld) vergeben. Die Planungen erfolgten durch das Ingenieurbüro Sauer + Harrer (Eggolsheim).

Anliegerumleitung ausgewiesen

Als erster Teilabschnitt wird aktuell der Bereich zwischen der Einmündung Adam-Krapp-Straße/Neugartenstraße und dem Röthweg gesperrt und eine Anliegerumleitung über die Straße An der Hut ausgewiesen.

Die gesamte Ausbaulänge der Ortsdurchfahrt beträgt 1,2 Kilometer. Die Straße wird bis auf kleine Teilbereiche in einer Breite von sechs Metern ausgeführt.

Im Zuge der gesamten Straßenbaumaßnahmen werden die Nebenflächen, zum Beispiel Gehwege, Plätze und Einmündungen, durch den Markt Hirschaid überarbeitet und zusätzlich der Glasfaserrohrausbau weiter vorangebracht. Im Bereich des Kindergartens schafft man eine neue Zugangssituation und am alten Hochbehälter entsteht ein neuer Containerplatz für die Öffentlichkeit.

Keine Förderung möglich

Die Maßnahmen sollen bis zum Sommer 2021 abgeschlossen sein. Anschließend kommt es zum Ausbau der Ortsdurchfahrt über die St.-Mauritius-Straße bis zur Sassanfahrter Hauptstraße. Bauende ist die Staatsstraße 2260.

Eine Förderung konnte nicht beantragt werden, da es sich um eine reine Substanzerhaltung handelt und bereits beiderseitige Gehsteige vorhanden sind.

Mehr Aufenthaltsqualität

In einem zweiten Bauabschnitt werden wesentliche städtebauliche Veränderungen zur Verbesserung der Nebenflächen beziehungsweise der Aufenthaltsqualität von öffentlichen Flächen und Plätzen erfolgen. Die Regierung von Oberfranken bezuschusst diese Maßnahme finanziell im Rahmen der Städtebauförderung. Die Baukosten des zweiten Abschnittes belaufen sich auf circa 1,8 Millionen Euro. Die Arbeiten werden bis voraussichtlich September 2022 andauern.

Beim symbolischen Spatenstich sprach Landrat Johann Kalb (CSU) von der guten Zusammenarbeit mit dem Markt Hirschaid und dankte dem kreiseigenen Tiefbauamt mit seinem Leiter Michael Dotterweich.

Hirschaids Bürgermeister Klaus Homann (CSU) bedankte sich insbesondere bei den Sassanfahrter Bürgern für deren Verständnis für die aktuellen Unannehmlichkeiten.

Der Markt Hirschaid teilte mit, dass der öffentliche Busverkehr in der Ortsdurchfahrt aufrechterhalten und umgeleitet wird. Die Haltestelle am Friedhof kann weiterhin angefahren werden. Für die Anlieger ist eine Umleitung ausgewiesen.