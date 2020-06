Autokino in Bamberg: Diese Filme werden gezeigt - bald geht es los

In Nürnberg, Bayreuth und Roth ist es bereits möglich: Filme in einem Autokino anschauen. Was ziemlich "retro" klingt, lebt in Zeiten von Corona und Kontaktbeschränkungen wieder auf.

Andreas Kunst ist Eventmanager und Inhaber von Kunst Events. Normalerweise begleitet er bundesweit Messen, bietet beispielsweise Catering-Services an und veranstaltet Firmenevents. Ursprünglich wollte Kunst das Autokino in Forchheim organisieren. Doch seine Anfragen wurden dort alle abgelehnt.

Autokino in Hallstadt: Mitte Juni soll es eröffnen - erste Filmtitel stehen fest

Weil es in Forchheim nicht klappte, wendete er sich nach Bamberg und erhielt innerhalb kürzester Zeit eine Zusage. Die Eröffnung des Autokinos liegt dem Eventmanager sehr am Herzen, da er selbst laut eigener Aussage ein großer Kino-Fan ist: "Ich bin vor Corona alle zwei Wochen ins Kino gegangen", sagt Kunst.

Nun wird das Autokino in Hallstadt auf dem Gelände des "Market" Einkaufszentrums stehen. Dort haben unter Einhaltung des Mindestabstands bis zu 120 Autos Platz. "Für jeden wird etwas dabei sein", sagt Kunst über die geplante Filmauswahl. Unter anderem soll neben "Joker" und "Green Book - eine besondere Freundschaft" auch "Bohemian Rhapsody" zu sehen sein.

Kunst wartet nur noch auf die Zuteilung einer UKW-Frequenz von der Bundesnetzagentur. Die restliche Planung sei schon abgeschlossen. "Innerhalb einer Woche haben wir alles aus dem Boden gestampft". Mitte Juni soll das Autokino in Hallstadt eröffnen. Tickets wird man dann, wie bei anderen Autokinos auch, online kaufen können.