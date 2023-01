Am Faschingssonntag (19. Februar 2023) findet um 14 Uhr der 65. Memmelsdorfer Faschingszug statt. Die Teilnehmenden können dabei Musik über Anlagen auf ihren Wagen laufen lassen. Somit besteht auch die Möglichkeit, dass der eingängige, aber wegen Sexismus kritisierte Partyhit "Layla" auf der Playlist landet.

Im Hinblick auf den Würzburger Faschingsumzug geriet das Thema in die Diskussion. Soll das Lied von der "Puffmama" mit "geiler Figur" und "blondem Haar" verboten werden, wie im Sommer auf den Erlanger Kirchweihen, oder ist die ganze Debatte überzogen? Der Veranstalter des Memmelsdorfer Faschingszugs Swen-Christian Hollmann und der erste Vorstand des Memmelsdorfer Carneval-Club e.V. Florian Nickoleit sind sich einig.

"Layla" auf dem Memmelsdorfer Faschingszug? "man kann sich über viel aufregen"

Hollmann, der erste Vorsitzende des Ortskulturrings Memmelsdorf e.V. antwortet mit einer entschiedenen Aussage: "Wir haben uns dazu keine Gedanken gemacht und wir werden uns dazu auch keine Gedanken machen. Wenn jemand meint, er möchte es spielen, dann soll er es spielen." Hollmann sehe "auf das Lied gemünzt" noch nicht einmal eine Debatte. Jeder könne sich seine eigene Meinung dazu bilden. Er sehe das ganze eher als "guten Marketinggag des Künstlers".

Auch Nickoleit sieht die Sache entspannt. Sein Verein werde mit zwei Wagen und jeweils einer Anlage am Faschingszug teilnehmen. "Bei uns wird es auf jeden Fall gespielt, wenn es in der Liste ist. Ich verbiete es nicht explizit." Zur Debatte um sexistische Inhalte in "Layla" sagt er: "Man kann sich über viel aufregen und solange wir in Deutschland Zeit haben, uns über so etwas aufzuregen, geht es uns eigentlich noch zu gut." Darüber hinaus hätten "noch einige Lieder mehr" das Potenzial, verboten zu werden.

67 Gruppen werden am Memmelsdorfer Faschingszug teilnehmen, kündigt Hollmann an. "Danach geht es in die Seehofhalle zum großen Faschingstreiben", heißt es auf einem Plakat. Zutritt ist dort mit einem Festabzeichen für 2,50 Euro möglich.

Auch interessant: Biergarten-Fortführung auf Unterer Brücke geplatzt - enttäuschter OB nennt Plan B