Mathe-Unterricht mit Maskenpflicht

Um welche Zahl muss man den Bruch 1/8 erweitern, um auf einen Dezimalbruch zu kommen? Drei Finger schnellen hoch, Nico wird von Mathelehrer Thomas Fehn aufgerufen und wei die richtige Lsung: 125. "Was hast Du gesagt?", fragt Fehn auf eine andere dahingemurmelte Antwort. Wer Mund-Nasen-Schutz trgt, muss eben etwas lauter und deutlicher sprechen als sonst. Es ist Fehns erste Woche an der Hugo-von-Trimberg-Mittelschule, das Kennenlernen findet hinter Masken statt. "Das erschwert den Unterricht manchmal schon", sagt der neue Konrektor. Wie an allen weiterfhrenden Schulen in Bayern muss auch hier bis Ende nchster Woche Mund-Nasen-Schutz im Unterricht getragen werden.