Lichtblick für Braugaststätten? Politiker aus der Region ekämpfen Zugeständnisse aus Berlin

Brauereigaststätten sind für Franken nicht nur Orte, wo saftige Braten und süffiges Bier genossen werden. Die etwa 80 Brauereigastsätten in Stadt und Landkreis Bamberg sind "ein essenzieller Bestandteil des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens", wie Bambergs Oberbürgermeister Andreas Starke SPD ) betont. "Die bringen die Garnituren zum Kindergartenfest, die Vereine nutzen sie als Treffpunkt. Dazu wird halt Bier verkauft", beschreibt Georg Rittmayer. Deshalb ist der Hallerndorfer Brauer und Präsident des Verbandes der privaten Brauereien in Bayern auch "stinksauer, dass die Politik uns am langem Arm verhungern lässt. Das ist eine Riesensauerei!"