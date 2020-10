Bleibt der Bamberger Stadtrat handlungsfhig, wenn Corona einzelne Mandatstrger in die Quarantne zwingt? Die Frage ist durchaus berechtigt. Denn allein in dieser Woche mussten zum Beispiel in Aschaffenburg und in Schillingsfrst (Kreis Ansbach) Sitzungen abgesagt werden, weil Stadtrte oder Verwaltungsmitarbeiter an Corona erkrankten, in Neuburg/Donau gingen zwei Brgermeister und der halbe Stadtrat in Quarantne . Fr Volt-Stadtrat Hans-Gnter Brnker ist es lngst fnf vor zwlf.