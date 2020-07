Kein Abitur für Bamberger Prüfungsdiebe

Es waren für Schulleiter Michael Strehler keine leichten Monate. Wie an den anderen Bamberger Gymnasien mussten auch am Kaiser-Heinrich-Gymnasium (KHG) die Abiturvorbereitungen im Corona-Krisenmodus laufen - und dann sorgte mitten in der Prüfungsphase, in der Nacht vom 16. auf den 17. Mai, der spektakuläre Einbruch ins KHG und der damit verbundene Diebstahl der Abituraufgaben für ein schockierendes Erlebnis.