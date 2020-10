Es sind widersprüchliche Signale, die im Bausenat an einem verregneten Oktobertag ausgesendet werden. Vor dem Sitzungssaal reckt Roland Nowak, Anwohner in der Gaustadter Jungkreutstraße, ein Plakat "gegen den Flächenfraß im Jungkreut" in die Höhe. Er ist sich sicher: Käme es zu 230 Wohneinheiten "auf naturbelassenen Feldern", wird das eine neue Verkehrslawine in dem Stadtteil auslösen und die Emissionen in die Höhe treiben. "Wir sind für den Erhalt einer Landschaft, die einen erheblichen Erholungswert darstellt."