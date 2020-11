Chris Dippold ist mit seinen 28 Jahren schon ein alter Hase im Digitalgeschft. Seit 2012 liegt sein Arbeitsschwerpunkt auf Facebook-Marketing. Er schaltet unter anderem Werbekampagnen fr Online-Shops oder kleine und mittlere Unternehmen . "Viele Grnder und Agenturen in Bamberg haben sich in den letzten Jahren entwickelt, sind erwachsen geworden und tragen auch heute einen Teil zur digitalen Grnderszene in Bamberg bei", sagt der langjhrige Vorsitzende des Vereins Bamberg Startups.