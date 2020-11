Noch gibt es die Möglichkeit freiwilliger Corona-Tests in Scheßlitz oder hier in der Bamberger Südflur. Weil aber die Laborkapazitäten ausgeschöpft sind, werden die Wartezeiten auf ein Ergebnis deutlich länger. Foto: Ronald Rinklef

Labors kommen an ihre Grenzen. Getestete müssen über eine Woche aufs Ergebnis warten. In Bamberg wird gefordert, auf freiwillige Tests zu verzichten.

Vier Frauen und sechs Männer stehen am Mittwochmorgen auf dem Parkplatz der Scheßlitzer Corona-Teststelle. Es ist halb neun und 30 weitere haben sich bereits einen Rachenabstrich machen lassen. Einer erzählt, dass ein Kollege, mit dem er aber keinen direkten Kontakt hatte, coronainfiziert sei. "Aber man weiß ja nie, ob nicht vielleicht in den Gängen noch was rumgeschwirrt ist." Ein anderer will auf Nummer sicher gehen, weil auch in seinem Heimatort zuletzt die Fallzahlen hochgegangen sind. Die Landkreisbürger, die hier anstehen, kommen symptomfrei für einen freiwilligen Test. Nach vier Tagen können sie über einen QR-Code ihr Ergebnis auf der Homepage des Labors erfragen, das ihnen außerdem noch per Post übermittelt wird.