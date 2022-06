Hallstadt vor 57 Minuten

Vandalismus

"Momentan sehr schlimm": Stadt Hallstadt kämpft mit Vandalismus

In Hallstadt (Landkreis Bamberg) kommt es in den letzten Monaten immer wieder zu Fällen von Vandalismus. Nun kam es in der Nacht auf Montag (13. Juni 2022) erneut zu einem Vorfall auf einem Basketball-Feld.