GunzLive: Eine Kultstätte wird ausgeschlachtet

"Wehmut." Ein Wort genügt, um das zu beschreiben, was Christian Linz nach seinem letzten Rundgang durch die einstige Kult-Location GunzLive empfindet. "Ich war als Kind hier zum Fasching und hab' hier auch selbst Konzerte veranstaltet ." Noch einmal in Erinnerungen schwelgen, das ist der Hauptgrund, warum er zu diesem Besichtigungstermin der Nürnberger Industrieverwertungsfirma "Restlos" kommt. In zwei Gruppen werden die 30 angemeldeten Interessenten und deren Begleitung durch die weit verzweigten Räume geleitet.