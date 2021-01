So verdienen Bamberger Firmen mit Nachhaltigkeit Geld

Die Geschäftsführer des Bamberger Berufsbekleiders Greiff Mode sind Gründungsmitglieder der Vereinigung "Maxtex", die sich für Transparenz in der Textilbranche starkmacht. So findet man in jedem Etikett einen Code, unter dem man auf der Internetseite MyGreiff.de die Lieferkette nachvollziehen kann. Die Baumwolle dieser Schürze kommt aus Zentralasien, das Polyester aus Frankreich. Dort befinden sich auch die Spinnerei und Weberei, in denen die Schürze hergestellt wird.