Am Dienstagabend (29. August 2023) kam es beim Regionalligaspiel des FC Eintracht Bamberg 2010 beim FC Schweinfurt 05 fast zu einem Spielabbruch. Grund war der Einsatz von Pyrotechnik und das Abschießen von Raketen aus einem Fanblock der Heimmannschaft. Der Vorstandssprecher der Bamberger, Sascha Dorsch, äußert sich am Mittwoch gegenüber inFranken.de zu den Vorfällen und erklärt, wie sein Verein dazu steht.

In der zweiten Halbzeit des Frankenderbys kam es, nachdem Schweinfurt zwei Tore geschossen hatte, zu den unschönen Szenen. "Nur wenige Minuten nach dem Doppelschlag der Schweinfurter musste das Spiel aufgrund des Abbrennens von Pyrotechnik auf Seiten der Schweinfurter Fans für zehn Minuten unterbrochen werden", heißt es aus dem Spielbericht der Eintracht. Dorsch beschreibt den Zwischenfall wie folgt: "Die Schweinfurter Fans haben damit angefangen, fünf bis sechs Bengalos zu zünden und danach noch mal ein paar Raketen abzufeuern", erklärt der Vorstandssprecher der Domreiter.

Der Schiedsrichter bat die Spieler und Betreuer daraufhin in die Kabinen. "Für mich persönlich war die Situation vor Ort nicht bedrohlich. Aus meiner Sicht war die Gesundheit der Spieler zu keinem Zeitpunkt gefährdet", sagt Dorsch. Trotzdem stelle sich der Verein gegen das Abbrennen von Pyrotechnik. "Egal, in welcher Form, hat Pyrotechnik im Stadion einfach nichts verloren, weil es eben auch gefährlich sein kann. Wir sind dagegen", so Dorsch weiter. Ihm zufolge habe es vonseiten des Schweinfurter Stadionsprechers eine Durchsage gegeben.

In dieser sei darauf hingewiesen worden, dass das Derby abgebrochen werde, sollte der Feuerwerk-Einsatz nicht aufhören. "Wegen Pyros und Raketen aus dem Schweinfurter Block stand das Spiel kurz vor dem Abbruch", heißt es im Spielbericht entsprechend. Die Verwendung von Pyrotechnik sei indes auch kein Normalzustand bei den Eintracht-Spielen. "Ich bin jetzt sieben Jahre dabei. So etwas habe ich in dieser Form noch nie erlebt", erklärt der Vorstandssprecher des Bamberger Vereins. Nach einer rund zehnminütigen Unterbrechung wurde das Fußballspiel schließlich fortgesetzt. Das Frankenderby endete mit einem 2:1-Sieg des FC Schweinfurt 05.

