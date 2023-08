Ein Fußballspiel in Frensdorf ist kurz vor Schluss abgebrochen worden.

Kurz vor Ende des Kreisligaspiels zwischen des SV Frensdorf und des SV Walsdorf am Sonntagnachmittag (20. August 2023) biss der angeleinte Hund eines Zuschauers einen Spieler der Gastmannschaft, der in der 89. Minute an der Außenlinie entlang rannte.

Fußballspieler ins Frensdorf von Hund gebissen - Wunde muss im Krankenhaus behandelt werden

Dabei zog sich der 24 Jahre alte Spieler nach Angaben der Polizeiinspektion Bamberg-Land eine Bisswunde im hinten Oberschenkel zu, die im Krankenhaus behandelt werden musste.

