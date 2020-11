In dieser Woche wurde Stegaurach für viele Pendler zum befürchteten Nadelöhr. Wegen der Sperrung der Anschlussäste zur B22 in Stegaurach kam es vor allem während der Stoßzeiten zu erheblichen Behinderungen im Ortsbereich. Zu den Leidtragenden, die sich bei uns gemeldet haben, gehört auch Franz Eibl, der jeden Morgen mit dem Stadtbus nach Bamberg fährt. Das dauert seit Mittwoch deutlich länger. Und am ersten Tag der Sperrung kam er so zäh voran, dass er sich beim Staatlichen Bauamt beschwerte: "Heute morgen ging gar nichts mehr. Der Stau reichte von Debring bis zurück zur Stegauracher Hauptstraße. Meine Busfahrt von Dellern zum ZOB in Bamberg dauerte eine Stunde. Das ist jedoch nichts gegen die Lärm-, Schadstoff- und Klimabelastung."